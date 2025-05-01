⛱ Заполняемость отелей в Ялте превышает 70% Глава администрации города Янина Павленко объявила о старте курортного сезона в Ялте.
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⛱ Заполняемость отелей в Ялте превышает 70% Глава администрации города Янина Павленко объявила о старте курортного сезона в Ялте.