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Холанд, Сака, Рэшфорд, де Брюйне, Эдегор – в символической сборной сезона АПЛ от Goal

Холанд, Сака, Рэшфорд, де Брюйне, Эдегор – в символической сборной сезона АПЛ от Goal

В команду попали футболисты из 4 команд, занявших места в первой четверке.  Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»); Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Натан Аке («Манчестер Сити»); Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»); Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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