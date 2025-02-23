ChatGPT и GigaChat стали самыми популярными ИИ для подготовки к собеседованию

Большинство соискателей не используют технологии на базе ИИ при поиске работы. Однако среди тех, кто все же прибегает к помощи искусственного интеллекта, самыми популярными инструментами являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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