Дерматовенеролог предупредила об опасности мягких игрушек для детей

Врач порекомендовала не приучать детей спать с мягкими игрушкамиРуководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, дерматовенеролог Ольга Орлова порекомендовала не приучать детей спать с мягкими игрушками, и предупредила об исходящей от них опасности .