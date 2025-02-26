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Царьград

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Иркутский суд приговорил 12 мужчин за беспорядки в колонии: до 21 года срока

Иркутский суд приговорил 12 мужчин за беспорядки в колонии: до 21 года срока

Иркутский областной суд вынес приговор 12 мужчинам за массовые беспорядки в колонии в Ангарске. Сроки лишения свободы составляют от 5,5 до 21 года.

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