Замерли в ужасе: Украина ждет самого мощного ракетного удара со стороны России и обнуления F-16, наши Су-34 обманул вражескую систему Patriot Юлия СоколоваУкраинские военные информационные ресурсы, ссылаясь на данные из Минобороны страны, сообщают о готовности России к проведению «самой масштабной за всю историю» ракетно-беспилотной атаки.
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