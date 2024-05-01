«Суровикина может вернуть в строй только один человек»: наконец стало понятно, что ждет легендарного генерала

Как известно свято место пусто не бывает, поэтому ожидаемо после ареста, теперь уже бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, все хором заговорили о громких отставках и вероятных назначениях в оборонном ведомстве.
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