Депутат Лантратова: обучающимся колледжей из Курской области выдадут планшеты

Студенты среднего профессионального образования, вынужденные переселиться из приграничных районов Курской области из-за угрозы ВСУ, будут обеспечены необходимой техникой для продолжения занятий, рассказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
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