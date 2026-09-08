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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 17-й этап. Гонщики проедут спринтерский этап без подъемов

9 сентября на веломногодневке «Вуэльта Испании» пройдет 17-й этап. «Вуэльта Испании-2026» 17-й этап Дос-Эрманас – Севилья 185 км Профиль / Карта Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – Okko Общий зачет (после 16-го этапа) 1.

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