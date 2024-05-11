В районах Крайнего Севера проведут 20 научно-исследовательских экспедиций

О совместных с экспедиционным корпусом «Команда Арктики» планах губернатор Архангелськой области Александр Цыбульский сообщил в своём телеграм-каналеОн уточнил, что четыре из этих экспедиций стартуют во время Всероссийского форума «Арктика.