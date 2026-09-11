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Курские новости

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В Беловском районе ВСУ атаковали гражданский автомобиль

В Беловском районе ВСУ атаковали гражданский автомобиль

В результате атаки ВСУ в Курской области мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение мозга.

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