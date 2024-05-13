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После избиения толпой на Урале участника СВО Бастрыкин поручил возбудить дело

После избиения толпой на Урале участника СВО Бастрыкин поручил возбудить дело

Избиение ветерана спецоперации на Украине стало предметом внимания главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело в отношении напавших на участника спецоперации, рассказали в пресс-службе ведомства.

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