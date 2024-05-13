После избиения толпой на Урале участника СВО Бастрыкин поручил возбудить дело

Избиение ветерана спецоперации на Украине стало предметом внимания главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело в отношении напавших на участника спецоперации, рассказали в пресс-службе ведомства.
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