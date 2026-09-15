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Царьград

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"Эксмо-АСТ" потеряла 400 млн руб. из-за атак дронов на склады

"Эксмо-АСТ" потеряла 400 млн руб. из-за атак дронов на склады

Президент "Эксмо-АСТ" Олег Новиков сообщил, что атаки дронов на склады маркетплейсов обернулись для компании потерей в 400 млн рублей.

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