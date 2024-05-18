🟡В Севастополе завершено отражение ракетной атаки В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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🟡В Севастополе завершено отражение ракетной атаки В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.