Наш ответ ракетной "Огайо" или не нужная подлодка - есть ли шанс на появление "Борея-К"?

12K прочитали В западной прессе на днях всплыла уже подзабытая, но довольно интересная идея, к которой наш флот то и дело периодически возвращался за последние годы - это создание ракетной подлодки на базе стратегов проекта 955А.
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