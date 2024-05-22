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Добрый Мир

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Наш ответ ракетной "Огайо" или не нужная подлодка - есть ли шанс на появление "Борея-К"?

Наш ответ ракетной "Огайо" или не нужная подлодка - есть ли шанс на появление "Борея-К"?

12K прочитали В западной прессе на днях всплыла уже подзабытая, но довольно интересная идея, к которой наш флот то и дело периодически возвращался за последние годы - это создание ракетной подлодки на базе стратегов проекта 955А.

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