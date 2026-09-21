Повышение безопасности на дорогах: результаты внеплановых учений для водителей

С января по август 2026 года проведено 44 тренировки для водителей коммерческих перевозок. ГКУ "Организатор перевозок" работает над повышением безопасности: обновляется парк автобусов, проводится контроль технического состояния и медицинского осмотра водителей.
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