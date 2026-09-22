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Царьград

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С 2026 года на Кубок России пустят только с Fan ID

С 2026 года на Кубок России пустят только с Fan ID

С 1 октября 2026 года для посещения домашних матчей клубов РПЛ в Фонбет Кубке России потребуется карта болельщика, а на игры команд Лиги PARI и Второй лиги это требование не распространится.

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