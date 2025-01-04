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Дюплантис победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2024» на Спортсе’‘, Усик – второй, Бобровский – пятый

Спортс’’ подвел итоги выборов «Лучший спортсмен мира-2024», где проголосовали 7353 человека. Пользователи назвали трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 36 фамилий).

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