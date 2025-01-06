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Самые абсурдные и нелепые инициативы депутатов Госдумы РФ в 2024 году

Самые абсурдные и нелепые инициативы депутатов Госдумы РФ в 2024 году

По итогам прошлого года, депутаты Госдумы не только приняли ряд важных законов, но и отметились целым рядом абсурдных законопроектов, которые заняли много времени у народных избранников, но в итоге вполне закономерно отправились в корзину.

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