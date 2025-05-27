По его словам, ЕС разваливается Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что у европейцев получится поменять власть в «разваливающемся» Евросоюзе без революции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии