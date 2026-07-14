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Говырин: с 1 августа некоторым россиянам пересчитают пенсию

Говырин: с 1 августа некоторым россиянам пересчитают пенсию

С 1 августа 2026 года Социальный фонд произведет автоматический перерасчет страховых пенсий для тех, кто трудился в 2025 году, напомнил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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