Машины горят, солдаты бегут: кризис с призывом на Украине

В Украине растёт сопротивление призыву на военную службу, вызванное жёсткой политикой правительства. Ежедневно полиция сообщает о случаях поджога автомобилей, принадлежащих солдатам, и об опасениях граждан оставлять их на улицах.
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