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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейтлин Кларк набрала 3 очка при 1 из 10 с игры в проигранном матче с «Нью-Йорком»

Перый номер драфта WNBA этого года набрала 3 очка при 1 из 10 с игры (1 из 7 из-за дуги) в крупно проигранной встрече.

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