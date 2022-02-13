Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой сегодня исполнилось 75 лет. Во время спортивной карьеры Тарасова побеждала на Универсиаде 1966 года, где выступала в паре с Георгием Проскуриным, их дуэт также завоевывал бронзу и серебро чемпионатов СССР (1964, 1965).