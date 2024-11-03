Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал предположение, что в случае победы на выборах кандидата в президенты США Дональда Трампа украинские военные могут начать массово сдаваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии