Эксперт Котилевец напомнил, что делать при перехвате мошенниками номера телефона

Кандидат технических наук, доцент кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец разъяснил в беседе с RT, что делать, если мошенники получили доступ к номеру мобильного телефона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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