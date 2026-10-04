Эксперт Котилевец напомнил, что делать при перехвате мошенниками номера телефона

Кандидат технических наук, доцент кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец разъяснил в беседе с RT, что делать, если мошенники получили доступ к номеру мобильного телефона.