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Татар-информ

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Эксперт Котилевец напомнил, что делать при перехвате мошенниками номера телефона

Эксперт Котилевец напомнил, что делать при перехвате мошенниками номера телефона

Кандидат технических наук, доцент кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец разъяснил в беседе с RT, что делать, если мошенники получили доступ к номеру мобильного телефона.

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