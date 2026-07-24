Тайна древнеегипетских жрецов: почему бог Тот павиан и ибис одновременно

Почему бог луны и мудрости воплощался в двух абсолютно разных животных? Редакция ETM Международная группа ученых выяснила, почему бог Тот павиан и священный ибис стали главными земными воплощениями одного и того же лунного божества в Древнем Египте.
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