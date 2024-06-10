Валерий Шабашов: «В новой книге «Лица империи» можно посмотреть, какой наша страна была чуть более ста лет назад»

Автор старейшего книжного Telegram-канала Books & Reviews – о книге с фотографиями Прокудина-Горского В издательстве «РИПОЛ классик» вышла замечательная книга работ выдающегося русского фотографа Сергея Прокудина-Горского «Лица империи» (12+), текст для которой подготовил Владимир Лидский.
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