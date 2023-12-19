Собянин: Москва переживает промышленный бум

В столичной промышленности работает свыше 720 тыс. человек Московское промышленное производство за последние пять лет увеличилось более чем в два раза, и в настоящее время в городе действует более 4 тысяч предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии