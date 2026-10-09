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Девять человек получили ранения во время атаки БПЛА на Калужскую область

Девять человек получили ранения во время атаки БПЛА на Калужскую область

Над Калужской областью за ночь 9 октября сбили 26 украинских беспилотников. В результате атаки противника пострадали девять человек, сообщил в своем канале в MAX глава региона Владислав Шапша.

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