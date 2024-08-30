«Я его не приглашал»: Макрон опроверг, что Дуров летел к нему

Макрон открестился от обвинений в том, что поспособствовал аресту основателя Telegram Павла Дурова. Французский лидер заявил, что не был в курсе приезда сооснователя Telegram во Францию, а его арест был «независимой акцией французского правосудия».
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