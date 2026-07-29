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Аргументы и Факты

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Минобороны показало на видео удар дрона по упавшим с самоката военным ВСУ

Минобороны показало на видео удар дрона по упавшим с самоката военным ВСУ

Минобороны России отреагировало на опубликованные кадры удара беспилотника группировки войск «Центр» по украинским военнослужащим, которые передвигались на одном электросамокате и упали во время движения.

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