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ВСУ зажали в Крынках на пятачке в километр. Что армия России планирует дальше?

ВСУ зажали в Крынках на пятачке в километр. Что армия России планирует дальше?

Задачи ВСУ сильно усложнятся после реализации планов России, отмечают аналитики.Силы России продолжают поступательное движение по всем направлениям фронта, заставляя противника отвечать на атаки - и тем самым рассредоточивая его войска.

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