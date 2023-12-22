ВСУ зажали в Крынках на пятачке в километр. Что армия России планирует дальше?

Задачи ВСУ сильно усложнятся после реализации планов России, отмечают аналитики.Силы России продолжают поступательное движение по всем направлениям фронта, заставляя противника отвечать на атаки - и тем самым рассредоточивая его войска.
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