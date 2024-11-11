На 95-м году жизни умер автор слов песни из фильма «Москва слезам не верит»

В возрасте 94 лет ушел из жизни автор слов к песне «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев, сообщила дочь барда Юрия Визбора Татьяна Визбор 11 ноября на своей странице «ВКонтакте».