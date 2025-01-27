Россия наголову разгромила Запад. Вердикт французского историка поражает

Журналисты Figaro TV задали Эммануэлю Тодду вопрос – остаются ли у Америки ресурсы для обновления? Не является ли успех компаний Илона Маска подтверждением этого тренда? Тодд считает, что у Америки, конечно, сохраняются природные ресурсы в виде больших запасов нефти и газа, но успехи Маска сильно преувеличены.