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Россия наголову разгромила Запад. Вердикт французского историка поражает

Россия наголову разгромила Запад. Вердикт французского историка поражает

  Журналисты Figaro TV задали Эммануэлю Тодду вопрос – остаются ли у Америки ресурсы для обновления? Не является ли успех компаний Илона Маска подтверждением этого тренда? Тодд считает, что у Америки, конечно, сохраняются природные ресурсы в виде больших запасов нефти и газа, но успехи Маска сильно преувеличены.

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