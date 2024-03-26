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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семья Ди Марии получила угрозы из-за возможного перехода в «Росарио Сентраль»: «Скажите Анхелю не возвращаться. Иначе мы убьем кого-то из вашей семьи»

Угрозы поступили на фоне информации о возможном возвращении вингера «Бенфики», который сейчас находится в расположении сборной Аргентины, в «Росарио Сентраль».

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