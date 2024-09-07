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Росавиация: черные ящики разбившегося на Камчатке Ми-8 доставят в Москву

Глава Росавиации Дмитрий Ядровой и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили текущий процесс изучения черных ящиков вертолета Ми-8, который потерпел крушение 31 августа.

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