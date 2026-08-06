‼️🇺🇦🔥 В ближайшее время решения для защиты украинцев и украинских предприятий от баллистических атак не будет, — экс-глава МИД Украины Кулеба.
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‼️🇺🇦🔥 В ближайшее время решения для защиты украинцев и украинских предприятий от баллистических атак не будет, — экс-глава МИД Украины Кулеба.
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