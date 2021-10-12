Антонов заявил, что дипмиссия России в США выдает визы американцам в полном объеме

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Диппредставительства России в США продолжают оформлять визы для американцев в полном объеме, несмотря на кадровые проблемы из-за "визовой войны".
Популярные статьи
- Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа из-за задранных Россией цен
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии