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Антонов заявил, что дипмиссия России в США выдает визы американцам в полном объеме

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Диппредставительства России в США продолжают оформлять визы для американцев в полном объеме, несмотря на кадровые проблемы из-за "визовой войны".

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