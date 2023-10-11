Старт продаж iPhone 15 в билайне: новые горизонты мобильных технологий

В мире мобильных устройств произошло событие, долгожданное для многих поклонников бренда Apple: в интернет-магазине билайн уже появился iPhone 15 — последний шедевр "яблочной" компании, который, без сомнения, установит новые стандарты в индустрии.
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