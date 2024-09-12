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Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали за фото в бюстгальтере и микрошортах

Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали за фото в бюстгальтере и микрошортах

Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали за откровенную съемку. Комментарии опубликованы в Instagram. 41-летняя Юлия Ковальчук была запечатлена в бюстгальтере, который дополнила микрошортами, кожаным жакетом и лаковыми туфлями на каблуках.

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