Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали за фото в бюстгальтере и микрошортах

Певицу Юлию Ковальчук раскритиковали за откровенную съемку. Комментарии опубликованы в Instagram. 41-летняя Юлия Ковальчук была запечатлена в бюстгальтере, который дополнила микрошортами, кожаным жакетом и лаковыми туфлями на каблуках.