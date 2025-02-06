Экс-канцлер Германии Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, однако при этом поддержала решение канцера Германии Олафа Шольца не поставлять Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
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