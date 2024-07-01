Федорищев провел первую встречу с главами муниципальных образований Самарской области

В Самарской области начался регулярный процесс координации между губернаторством и муниципалитетами. На первом заседании Совета глав при губернаторе региона, которое состоялось 30 июня, обсуждались вопросы социально-экономического развития территорий и механизмы решения проблем жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии