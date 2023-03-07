Немецкий политик Эрнст заявил, что депутатов не информируют по теме «Северных потоков»

Глава комитета по вопросам энергетики и кламата Бундестага Клаус Эрнст заявил, что информации о расследований диверсий на «Северных потоках» так и не поступило Как сообщает ТАСС, глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст заявил, что парламент Германии не получает информацию о расследовании диверсий на «Северных потоках».
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