Немецкий политик Эрнст заявил, что депутатов не информируют по теме «Северных потоков»

Глава комитета по вопросам энергетики и кламата Бундестага Клаус Эрнст заявил, что информации о расследований диверсий на «Северных потоках» так и не поступило Как сообщает ТАСС, глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст заявил, что парламент Германии не получает информацию о расследовании диверсий на «Северных потоках».