Восемьсот тонн воды с неба: кадры работы российских Бе-200 в курортном районе Антальи

Два самолета-амфибии Бе-200 МЧС России ликвидируют пожар в курортном районе Антальи. За прошедший день воздушные суда совершили семь вылетов, 79 сбросов воды общим объемом более 800 тонн на горящие леса в окрестностях города Кемер провинции Анталья.