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Врач Блинкова: шесть патологий могут привести к ломкости ногтей

Врач Блинкова: шесть патологий могут привести к ломкости ногтей

Ломкость ногтей может указывать на грибковые и бактериальные инфекции, хронические дерматозы (нейродермит, псориаз, атопический дерматит, красный плоский лишай), железодефицитную анемию, эндокринные нарушения (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз), заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, эрозивный гастрит) и рак.

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