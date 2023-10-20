Опубликовано полное видео дебатов ведущего RT с израильским политиком Вейтманом

В сети разошлось видео, на котором член правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вейтман угрожает, что Россия «поплатится» за поддержку врагов Израиля и «нацистов», которые хотят совершить над израильтянами «геноцид».
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