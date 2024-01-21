Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожил тяжелый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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