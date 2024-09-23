В Баксанском районе Кабардино-Балкарии продолжают ставить на воинский учет натурализованных граждан

Сотрудники военных следственных органов СК России продолжают проводить работу по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, сообщили в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу.
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