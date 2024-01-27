Что за прелесть эти санкции! Россия последовательно отжимает у запада свой бизнес и свои финансовые потоки.

Николай Тимофеев Тимофеев Николай Мне не понятно одно Офшоры созданы для ухода от налогов, если бизнес переходит в Российские Офшоры, то что изменится.

АС Александр Сысоев Разница большая, если деньги в российских оффшорах, то на федеральных налогах это не скажется, но зато деньги на развития получат НАШИ территории - Калмыкия, Калининград, Чукотка ( ну, не знаю, кто-то там еще).