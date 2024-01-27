Здравствуйте, мои дорогие читатели. Побалуем себя чаем с пряниками, а заодно, разберём новости.
Что за прелесть эти санкции! Россия последовательно отжимает у запада свой бизнес и свои финансовые потоки.
Комментарии
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Николай Тимофеев
Тимофеев Николай Мне не понятно одно Офшоры созданы для ухода от налогов, если бизнес переходит в Российские Офшоры, то что изменится.
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Разница большая, если деньги в российских оффшорах, то на федеральных налогах это не скажется, но зато деньги на развития получат НАШИ территории - Калмыкия, Калининград, Чукотка ( ну, не знаю, кто-то там еще).
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1 д.
Александр Симаков
Ну это примерно тоже самое, если бы Вы свою зарплату перестали отдавать жене (офшору), а стали бы оставлять зарплату себе (и зарплату жены забирать тоже) и распоряжаться деньгами по своему усмотрению. 😀
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1 д.
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